Рим. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает нужным, чтобы мировое сообщество пролило свет на обстоятельства распространения в КНР коронавируса COVID-19.

"В ВОЗ заявили, что, согласно имеющейся информации, этот вирус - природного происхождения, его не создавали в лаборатории. Однако остается ряд вопросов, и потому я поддерживаю призывы к проведению международного расследования, чтобы разобраться во всем, что произошло. Это позволит нам в будущем предотвращать пандемии", - сказал он в интервью газете "Репубблика".

Говоря о Китае, Столтенберг отметил, что эта страна быстро развивается в экономической, технологической и военной сферах. "И нам нужно разобраться, как такое развитие событий сказывается на нашей безопасности. Ясно, что баланс сил в мире меняется. НАТО осознает последствия этого и находится в постоянной эволюции. Нам нужны конструктивные отношения с Пекином, и мы будем продолжать продвигать наши ценности во время диалога с Пекином", - добавил генсек.

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