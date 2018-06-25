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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 11:47 25.06.2018 - 11:47

*** Он рассматривает возможную встречу Путина и Трампа как часть диалога НАТО с Россией

Брюссель. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что диалог Североатлантического альянса с Россией необходим, так как отношения между сторонами напряжены.

"Когда отношения напряжены, особо важно поддерживать диалог. НАТО смогла провести семь встреч Совета Россия-НАТО за последние два года. В течение двух лет, с 2014 по 2016 год не было таких заседаний. С тех пор у нас было семь встреч, в ходе которых мы обсуждали (проблематику - ИФ) Украины, снижение рисков, прозрачность в военной сфере, взаимное информирование об учениях", - сказал он журналистам в преддверии Совета министров обороны ЕС.

Й.Столтенберг отметил, что он рассматривают возможную встречу президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа как "часть диалога, проходящего между НАТО и государствами-членами НАТО и Россией".

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