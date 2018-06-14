Столтенберг считает, что, несмотря на разногласия между членами НАТО, альянс продемонстрирует единство на саммите в июле
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг признал, что существует ряд дискуссионных тем между членами альянса, однако это не должно помешать единству НАТО в ходе саммита организации в июле этого года.
"Да, есть разногласия по торговле, климату, другим вопросам, но НАТО доказала, что способна осуществлять и укреплять трансатлантическое сотрудничество", - сказал он в Брюсселе во время пресс-конференции с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.
"Я ожидаю, что саммит вновь продемонстрирует единство и силу НАТО", - отметил генсек.
Он напомнил, что альянс провел крупнейшие - со времен окончания "холодной войны" - мероприятия по укреплению коллективной обороны, а также усиливает меры по борьбе с терроризмом.
1аю
Интерфакс