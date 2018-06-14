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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 10:40 14.06.2018 - 10:40

Брюссель. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг признал, что существует ряд дискуссионных тем между членами альянса, однако это не должно помешать единству НАТО в ходе саммита организации в июле этого года.

"Да, есть разногласия по торговле, климату, другим вопросам, но НАТО доказала, что способна осуществлять и укреплять трансатлантическое сотрудничество", - сказал он в Брюсселе во время пресс-конференции с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович.

"Я ожидаю, что саммит вновь продемонстрирует единство и силу НАТО", - отметил генсек.

Он напомнил, что альянс провел крупнейшие - со времен окончания "холодной войны" - мероприятия по укреплению коллективной обороны, а также усиливает меры по борьбе с терроризмом.

1аю

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