Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 15:59

Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг верит, что в долгосрочной перспективе альянсу удастся добиться прогресса по достижению договоренностей с Россией по контролю над вооружениями.

"Я по-прежнему убежден, что в долгосрочной перспективе возможно добиться контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Я не могу сказать, сможем ли мы добиться успеха (по этому вопросу - ИФ) через год, через два года, пять лет или десять лет. Но я убежден, что мы добьемся успеха", - добавил генсек альянса.

Он отметил, что его убежденность, в частности, основана на "рациональном подходе".

"В интересах каждого - договориться по контролю над вооружениями, поскольку альтернативный вариант обойдется нам очень дорого и будет чрезвычайно опасным", - пояснил он.

Генсек альянса вновь указал, что подход НАТО в отношении России основан на сдерживании и диалоге.

"Если они (Россия - ИФ) будут сотрудничать с нами, то мы готовы сесть и обсуждать", - сказал Столтенберг.

"Россия - наш сосед. И мы будем продолжать работать с ней по контролю над вооружениями", - заключил он.

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