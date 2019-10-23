Брюссель. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг верит, что в долгосрочной перспективе альянсу удастся добиться прогресса по достижению договоренностей с Россией по контролю над вооружениями.
"Я по-прежнему убежден, что в долгосрочной перспективе возможно добиться контроля над вооружениями", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
"Я не могу сказать, сможем ли мы добиться успеха (по этому вопросу - ИФ) через год, через два года, пять лет или десять лет. Но я убежден, что мы добьемся успеха", - добавил генсек альянса.
Он отметил, что его убежденность, в частности, основана на "рациональном подходе".
"В интересах каждого - договориться по контролю над вооружениями, поскольку альтернативный вариант обойдется нам очень дорого и будет чрезвычайно опасным", - пояснил он.
Генсек альянса вновь указал, что подход НАТО в отношении России основан на сдерживании и диалоге.
"Если они (Россия - ИФ) будут сотрудничать с нами, то мы готовы сесть и обсуждать", - сказал Столтенберг.
"Россия - наш сосед. И мы будем продолжать работать с ней по контролю над вооружениями", - заключил он.
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