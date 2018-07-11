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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 21:08 11.07.2018 - 21:08

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не согласен с мнением, что план подготовки местных сил безопасности в Афганистане на замену международным оказался бесполезным.

"Я бы, наоборот, сказал, что этот план работает. То есть мы смогли передать ответственность за обеспечение безопасности в Афганистане самим афганцам", - так ответил глава Североатлантического альянса на соответствующую реплику журналиста на пресс-конференции в среду в Брюсселе после первой рабочей сессии проходящего в бельгийской столице натовского саммита.

"И это имеет колоссальное отличие от того, что мы делали раньше, потому что до этого мы проводили в Афганистане крупномасштабную боевую операцию. Более ста тысяч военнослужащих. Я не говорю, что ситуация в Афганистане простая. Нет, там есть и насилие, и терроризм. Там высокий уровень неопределенности и много вызовов. И довольно часто - много разочарований", - согласился генсек НАТО.

"Но, по крайней мере, мы видим, что вместе с афганцами мы смогли создать профессиональные, целеустремленные силы афганской полиции и афганской национальной армии, которые могут отреагировать на нападения со стороны "Талибана" или террористических группировок. Так что это значительное достижение", - убежден Й.Столтенберг.

"И мы будем продолжать оказывать поддержку. Мы будем обучать их спецназ. Мы помогаем создавать ВВС. Завтра у нас запланирована встреча с президентом (Афганистана Ашрафом - ИФ) Гани, и мы обсудим, как мы сможем развивать, приспосабливать, адаптировать нашу поддержку, которую мы им оказываем в рамках этого плана. Вместо того, чтобы мы занимались проведением крупномасштабной боевой операции, мы им оказываем помощь в борьбе с терроризмом, с "Талибаном". Я уверен, что такой подход совершенно правильный", - заявил генеральный секретарь альянса.

Он также считает, что это работает на поиск политического урегулирования в стране. По его мнению, чтобы в Афганистане создать условия для мирного решения, так как проблемы страны не могут быть урегулированы военным способом, "Талибану" послан сигнал, что они не одержат победу на театре военных действий, им нужно сесть за стол переговоров".

"Такой четкий сигнал мы посылаем "Талибану", - подчеркнул Й.Столтенберг.

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