Столтенберг уверен, что на саммите НАТО будут согласованы ключевые вопросы, несмотря на разногласия
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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник выразил уверенность, что лидеры стран-членов альянса на саммите согласуют единую позицию по ключевые вопросам, несмотря на существующие споры и разногласия.
"Разные взгляды - это нормально как для друзей, так и для союзников. Но я уверен, что мы сойдемся во мнениях по фундаментальным вопросам", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции.
"Наш саммит проходит в то время, когда некоторые ставят под сомнение силу трансатлантических связей. И я не буду удивлен, если у нас будут активные дискуссии на саммите, в том числе по вопросу расходов на оборону", - добавил он.
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Интерфакс