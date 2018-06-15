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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 14:40 15.06.2018 - 14:40

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что, по его мнению, президент США Дональд Трамп на саммите организации в июле подтвердит стремление Вашингтона действовать в интересах альянса.

"Соединенные Штаты и президент Трамп на саммите вновь подтвердят приверженность трансатлантическому единству и альянсу НАТО", - сказал Й.Столтенберг в Берлине во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он отметил, что ранее Д.Трамп уже высказывал ему такое намерение. Однако о таком стремлении американского президента свидетельствует и его действия, подчеркнул генсек.

При этом он упомянул наращивание американского контингента в Европе при Д.Трампе, увеличение на 40% финансирования американского военного присутствия в этом регионе, большую интенсивность военных учений.

Кроме этого, он выразил уверенность, что Д.Трамп прибудет в Брюссель на саммит, и "мы все вместе направим мощный сигнал о единстве НАТО".

1аю ар

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