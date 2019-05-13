Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 17:57

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал позитивную оценку своей встрече в понедельник в Брюсселе с госсекретарем США Майком Помпео.

"Отличная встреча с госсекретарем Помпео во время его визита в Брюссель. Хорошее обсуждение ряда вопросов безопасности, включая Иран", - написал генсек Североатлантического альянса в своем твиттере.

М.Помпео находится в Брюсселе для консультаций по пути на переговоры в России с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

1ов ав

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