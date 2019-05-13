Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал позитивную оценку своей встрече в понедельник в Брюсселе с госсекретарем США Майком Помпео.

"Отличная встреча с госсекретарем Помпео во время его визита в Брюссель. Хорошее обсуждение ряда вопросов безопасности, включая Иран", - написал генсек Североатлантического альянса в своем твиттере.

М.Помпео находится в Брюсселе для консультаций по пути на переговоры в России с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

1ов ав

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта