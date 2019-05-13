Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал позитивную оценку своей встрече в понедельник в Брюсселе с госсекретарем США Майком Помпео.
"Отличная встреча с госсекретарем Помпео во время его визита в Брюссель. Хорошее обсуждение ряда вопросов безопасности, включая Иран", - написал генсек Североатлантического альянса в своем твиттере.
М.Помпео находится в Брюсселе для консультаций по пути на переговоры в России с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
1ов ав