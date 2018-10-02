Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 11:28 02.10.2018 - 11:28

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что в альянсе обеспокоены действиями России, ставящими, по его словам, под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

"У нас сохраняется беспокойство в связи с недостаточным уважением России к ее международным обязательствам, включая Договор о ликвидации ракет малой и средней дальности", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

"Этот договор под угрозой из-за действий России", - добавил генсек альянса.

ПОСЛЕДУЕТ

1бф ан

Neuer Inhalt Horizontal Line