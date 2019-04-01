Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 14:00

*** Он не стал отвечать на вопрос, возможны ли такие визиты в Мариуполь

Брюссель. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в понедельник объявил о планах дальнейших заходов кораблей стран НАТО в различные черноморские города в рамках мер по усилению оборонных возможностей в этом регионе.

"Как я сказал, мы увеличили наше присутствие в Черном море, увеличили число кораблей (в Черном море - ИФ). Военно-морские силы стран НАТО принимают участие в учениях, заходят в порты (черноморских городов - ИФ) и Украины, и Грузии", - заявил Й.Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД членов НАТО.

Журналист спросил генсека, может ли речь идти в будущем, в частности, о заходе кораблей НАТО в Мариуполь, учитывая, что российская сторона вряд ли будет одобрять подобные инициативы.

"Я не буду говорить, в порты каких городов мы будем заходить конкретно и когда, но мы присутствуем в Черном море, и мы там работаем", - ответил Й.Столтенберг.

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