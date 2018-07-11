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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 18:03 11.07.2018 - 18:03

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - В ходе заседания глав государств и правительств стран НАТО в среду в Брюсселе, несмотря на имевшие место дискуссии и разногласия, были приняты решения, которые "поведут альянс дальше и сделают союзников сильнее", заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"В истории НАТО у нас были разногласия, и мы выходили из такой ситуации неоднократно, потому что, в конце концов, мы соглашаемся с тем, что Северная Америка и Европа сильнее и находятся в большей безопасности, когда они вместе. Европа действует на благо Америки, а Америка - на благо Европы", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции по итогам первой рабочей сессии натовского саммита.

Он сообщил, что союзники по альянсу "приняли решения по укреплению сдерживания и обороны НАТО, повысили нашу роль в борьбе с терроризмом, и мы более справедливо распределяем (финансовое - ИФ) бремя обеспечения нашей безопасности".

"Я приветствую тот факт, что многие руководители стран НАТО сделали заявления о вкладе в миссии и операции НАТО. Мы согласовали инициативу по обеспечению боеготовности - инициативу "4х30". К 2020 году в нашем распоряжении будут 30 мотопехотных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к применению в течение 30 дней или меньше", - объявил Й.Столтенберг.

Он также отметил принятое решение об изменении структуры органов военного управления, которая будет включать дополнительно 1,2 тыс. личного состава и новые командные центры: для Атлантики - в Норфолке (США, штат Вирджиния), и по тыловому обеспечению - в Ульме (Германия).

"Эти решения обеспечат нам наличие надлежащих сил в нужном месте в нужное время и более высокую боеготовность и способность осуществлять подкрепление", - объяснил генсек НАТО.

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