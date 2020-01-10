Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 16:36

Брюссель. 10 января. ИНТЕРФАКС - У Североатлантического альянса нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении ракетой украинского авиалайнера в небе над Ираном, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг в преддверии экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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