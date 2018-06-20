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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 14:58 20.06.2018 - 14:58

Берлин. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Прямых военных угроз странам-участникам североатлантического альянса нет, но действия России НАТО беспокоят, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому журналу Stern.

"Нас беспокоит то, как активно российское руководство инвестирует в ядерное оружие, в новые возможности и новые системы вооружения", - заявил Й.Столтенберг в опубликованном в среду интервью.

По его словам, он поддерживает президента США Дональда Трампа в призывах к Германии активизировать работу в рамках альянса - и не для того, чтобы сделать американскому лидеру одолжение.

"Мы должны сейчас больше тратить на нашу оборону, потому что это в наших собственных интересах. Нам нужен правдоподобный эффект отпугивания", - сказал генсек НАТО.

Ранее 15 июня канцлер Германии Ангела Меркель заявила о приверженности Германии оборонным планам НАТО. Она отметила, что Германия и дальше планирует активно участвовать в работе североатлантического альянса, а также сообщила, что оснащение бундесвера улучшено, расходы на оборону увеличены. По словам А.Меркель, до 2024 года расходы на оборону Германии должны составить 1,5% ВВП страны.

1тф об

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