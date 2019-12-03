Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 11:11

Лондон. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Системы С-400, купленные Турцией у РФ, не будут использоваться в рамках общей системы ПВО НАТО, потому что это технически невозможно, заявил во вторник генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Эти российские системы не будут интегрированы в систему ПВО НАТО. Это связано с тем, что эти российские системы, конечно, не могут функционировать вместе с остальными системами НАТО", - сказал он журналистам в Лондоне.

"Я приветствую тот факт, что США и Турция проводят переговоры по поводу альтернативной системы - Patriot", - добавил Столтенберг.

В Анкаре неоднократно заявляли, что намерены использовать С-400 отдельно от системы ПВО НАТО.

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