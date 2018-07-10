Столтенберг, Туск и Юнкер подписали вторую совместную декларацию о сотрудничестве ЕС и НАТО
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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В преддверии начала саммита Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник состоялась церемония подписания Второй совместной декларации НАТО и ЕС.
Документ подписали председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек НАТО Йенс Столентберг.
Первая такая декларация была подписана 8 июля 2016 года.
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Интерфакс