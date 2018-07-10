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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 12:17 10.07.2018 - 12:17

Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В преддверии начала саммита Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник состоялась церемония подписания Второй совместной декларации НАТО и ЕС.

Документ подписали председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек НАТО Йенс Столентберг.

Первая такая декларация была подписана 8 июля 2016 года.

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