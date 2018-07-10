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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 12:45 10.07.2018 - 12:45

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Брюссель. 10 июля. ИНТЕРФАКС - В преддверии начала саммита Североатлантического альянса в Брюсселе во вторник состоялась церемония подписания Второй совместной декларации НАТО и ЕС.

Документ подписали председатель Европейского совета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и генсек НАТО Йенс Столентберг.

Первая такая декларация была подписана 8 июля 2016 года.

Выступая после подписания декларации, Д.Туск заявил, что во вторник стороны вывели сотрудничество между ЕС и НАТО "на новый уровень".

"Мы хотим защитить граждан ЕС всеми доступными и возможными способами, и нет лучшего партнера (для ЕС - ИФ), чем НАТО", - сказал он.

При этом он перечислил те аспекты, в которых сотрудничество между ЕС и НАТО является особенно важным с точки зрения безопасности.

"Они включают в себя улучшение мобильности войск и техники, совместная готовность к кибератакам и к гибридным атакам, борьба с терроризмом и с незаконными перевозчикам людей в Средиземном море", - отметил он.

По его словам, еще одна задача - обеспечение максимального вовлечения в деятельность по обеспечению безопасности тех членов ЕС, которые не являются членами НАТО

В декларации отмечается, что сотрудничество ЕС и НАТО находится на "беспрецедентном уровне по качеству, объему и силе".

"Наши обе организации создали широкий спектр средств, чтобы обеспечивать наилучшую безопасность граждан в Европе и за ее пределами", - говорится в ней.

При этом, в документе подчеркивается, что ЕС и НАТО совместно работают для достижения поставленных два года назад совместных целей, в том числе, в области противостояния гибридным и киберугрозам, а также в вопросе обеспечения безопасности в Средиземном море для борьбы с нелегальной миграцией.

"Мы будем стремиться к достижению быстрого и заметного прогресса, в частности, по таким вопросам, как военная мобильность, противодействие терроризму, усиление противостояния угрозам, связанным с использованием химического, биологического, радиоактивного и ядерного оружия", - также подчеркивается в декларации.

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