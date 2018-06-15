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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 14:25 15.06.2018 - 14:25

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель стороны обсудили двухуровневый подход к России и пришли к выводу, что чем сложнее отношения стран Запада с Россией, тем нужнее налаживать с Москвой диалог.

"Наш диалог с Россией непрост, но чем сложнее наши отношения, тем нужнее нам этот диалог", - заявил он на пресс-конференции в Германии.

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