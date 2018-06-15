Столтенберг: чем сложнее отношения с Россией, тем нужнее с ней диалог
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Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель стороны обсудили двухуровневый подход к России и пришли к выводу о необходимости налаживания диалога с Москвой, несмотря на проблемы в отношениях.
"Наш диалог с Россией непрост, но чем сложнее наши отношения, тем нужнее нам этот диалог", - заявил он на пресс-конференции в Германии.
"Это необходимо для увеличения транспарентности, снижения рисков и продолжения обсуждения нашей обеспокоенности по поводу ситуации на Украине, также как и вопроса о вмешательстве России в наши внутренние демократические процессы", - добавил Й.Столтенберг.
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Интерфакс