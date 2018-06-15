Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 14:31 15.06.2018 - 14:31

Берлин. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель стороны обсудили двухуровневый подход к России и пришли к выводу о необходимости налаживания диалога с Москвой, несмотря на проблемы в отношениях.

"Наш диалог с Россией непрост, но чем сложнее наши отношения, тем нужнее нам этот диалог", - заявил он на пресс-конференции в Германии.

"Это необходимо для увеличения транспарентности, снижения рисков и продолжения обсуждения нашей обеспокоенности по поводу ситуации на Украине, также как и вопроса о вмешательстве России в наши внутренние демократические процессы", - добавил Й.Столтенберг.

1бф ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line