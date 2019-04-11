Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 17:53

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Сторонники арестованного в Великобритании основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа собрались у здания суда в Лондоне, сообщает британское телевидение.

Протестующие скандируют: "Свободу, свободу, свободу Ассанжу!". Судебное заседание в Вестминстерском магистратском суде уже завершилось, однако сторонники Дж.Ассанжа не расходятся. При этом, судя по видеокадрам с места событий, в демонстрации участвуют максимум несколько сотен человек.

После слушаний главный редактор WikiLeaks Кристин Храфнсон заявил, что рассмотрение этого дела вызывает у него серьезную обеспокоенность.

"Если они экстрадируют журналиста (Дж.Ассанжа - ИФ) в США, то это будет означать, что никто из журналистов теперь не находится в безопасности", - отметил К.Храфнсон.

Судебное заседание состоялось в четверг после того, как Эквадор решил отменить решение о предоставлении ему убежища. В суд он явился с книгой в руках. По данным британских СМИ, это была книга "Гор Видал: История государства национальной безопасности". Согласно описанию книге, в ней американский писатель Г.Видал размышляет об исторических событиях, оказавших влияние на создание "массивного военно-промышленного комплекса" и политическую культуру, которые привели к "имперскому президентству" США.

Эквадор в четверг лишил Дж.Ассанжа права на убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, после чего основатель Wikileaks был арестован британской полицией. Одной из причин ареста стал запрос США об экстрадиции Дж.Ассанжа.

Минюст США в четверг опубликовал обвинения в отношении Дж.Ассанжа в том, что он вступил в сговор с бывшим информатором основанного Дж.Ассанжем сайта WikiLeaks Челси Мэннинг, чтобы взломать пароль на компьютерах Пентагона. В США Дж.Ассанжу теперь грозит до пяти лет тюремного заключения.

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