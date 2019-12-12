Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 0:54

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Канцлер казначейства из "теневого" кабинета Лейбористской партии Джон Макдоннелл заявил, что "крайне разочарован" результатами прошедших в Великобритании парламентских выборов после оглашения данных опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Он заявил, журналистам, что "Brexit доминировал", и что в отношении руководства Лейбористкой партии "будет принято должное решение".

С 2015 года Лейбористской партией Великобритании руководит Джереми Корбин.

"Теневой" министр международной торговли Барри Гардинер сказал, что результаты опросов свидетельствуют о "разрушительном результате" для Лейбористской партии, а также "для всех людей, которые действительно нуждались в победе лейбористов, чтобы улучшить свою жизнь".

Отвечая на вопрос журналиста, нужен ли его партии новый лидер, Гардинер сказал: "Это вещи, которые будут обсуждаться руководством партии в ближайшие дни."

Как сообщалось, правящая Консервативная партия Великобритании смогла обеспечить себе большинство в Палате общин по итогам выборов, свидетельствуют результаты опросов, проведенных на выходах с избирательных участков.

Согласно данным, обнародованным телеканалом Sky News, тори получают 368 мест, Лейбористская партия Джереми Корбина - 191 место. Шотландская национальная партия может рассчитывать на 55 мест, "Либеральные демократы" - на 13. "Зеленые" могут получить лишь одно место, остальные 22 места распределятся между другими участвовавшими в выборах партиями.

Для получения большинства консерваторам было необходимо получить как минимум 326 мест в 650-местной нижней палате британского парламента.

В четверг в Великобритании состоялись досрочные парламентские выборы. Парламент является в Великобритании высшим законодательным органом. Палата общин - это нижняя палата парламента, она формируется в результате всеобщих выборов на основе мажоритарной системы относительного большинства.

Джонсон призвал к досрочным выборам, когда стало ясно, что он не сможет исполнить свое обещание вывести Великобританию из ЕС 31 октября. Премьер надеется, что новый состав парламента поддержит его сделку по Brexit.

Джонсон добивался, чтобы Великобритания покинула ЕС 31 октября, даже если к этому моменту стороны не смогут достигнуть соглашения по процедуре "развода" и дальнейшим отношениям. Британский парламент выступил против выхода из ЕС без сделки с Брюсселем, обязав Джонсона просить об отсрочке Brexit. Теперь Brexit запланирован на 31 января 2020 года.

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