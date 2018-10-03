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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 18:49 03.10.2018 - 18:49

Дубай. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Йеменское движение "Южный переходный совет" (ЮПС), выступающее за отделение южной части Йемена и создание там отдельного государства, в среду призвало к восстанию во временной столице Адене против признанного международным сообществом правительства.

"Наши люди, жители всех южных провинций, могут быть уверены, что мы поддерживаем идею народного восстания, которое положило бы конец страданиям, и мы настаиваем, чтобы это (восстание - ИФ) было мирным ", - говорится в распространенном заявлении ЮПС.

В заявлении движение призвало "народ захватить контроль над правительственными учреждениями, предоставляющими доходы", однако не уточнило, о каких именно учреждениях идет речь.

ЮПС ведет борьбу за отделение южного Йемена от остальной части страны и за создание там отдельного государства. Движение уже некоторое время пользуется поддержкой ОАЭ. Аден, расположенный в южной части Йемена, считается "временной" столицей страны, поскольку Сана захвачена повстанцами-хуситами.

В 1990 году южная часть Йемена, носившая название Народной Демократической Республики Йемен, объединилась с Йеменской Арабской Республикой (юго-западная часть) в республику Йемен.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается почти четыре года - с марта 2014 года. Арабская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, поддерживает войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами.

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