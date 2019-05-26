Этот контент был опубликован 26 мая 2019 г. 23:25

Рим. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Партия вице-премьера Италии Маттео Сальвини "Лига" опережает в Италии соперников на выборах в Европарламент, свидетельствуют результаты опросов, проведённых на выходе с избирательных участков.

Так, согласно полученным СМИ данным, считающаяся популистской "Лига" получает 27-31% голосов. На втором месте идёт левая "Демократическая партия" (21-25%). На третьем - партнер Сальвини по правящей коалиции - движение "Пять звёзд" (18,5-22,5%).

Партия Сильвио Берлускони "Вперёд, Италия" может рассчитывать на 8-12%.

Такие результаты являются не сенсационными и, в целом, отражают реальную расстановку сил в итальянском политическом мире.

1во тг

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