Мадрид. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Около двух сотен человек с флагами франкистской Испании собрались у кладбища Мингоррубио, куда позже в четверг будут перемещены останки бывшего руководителя страны Франсиско Франко.
Собравшиеся скандируют лозунги, прославляющие Франко и Испанию, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".
Между тем, в базилике в Долине Павших близ Мадрида в настоящий момент идет процедура эксгумации останков Франко.
На эспланаде перед базиликой уже приземлился военный вертолет, на котором останки будут перемещены к месту нового захоронения.
1ар