Этот контент был опубликован 24 октября 2019 г. 11:17

Мадрид. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Около двух сотен человек с флагами франкистской Испании собрались у кладбища Мингоррубио, куда позже в четверг будут перемещены останки бывшего руководителя страны Франсиско Франко.

Собравшиеся скандируют лозунги, прославляющие Франко и Испанию, сообщает интернет-портал испанской газеты "Паис".

Между тем, в базилике в Долине Павших близ Мадрида в настоящий момент идет процедура эксгумации останков Франко.

На эспланаде перед базиликой уже приземлился военный вертолет, на котором останки будут перемещены к месту нового захоронения.

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