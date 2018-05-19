Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 мая 2018 г. 3:25 19.05.2018 - 03:25

Дубай. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Блок "Ас-Сайрун" влиятельного шиитского богослова Муктады ас-Садра одержал победу на парламентских выборах в Ираке, свидетельствуют обнародованные в ночь на субботу окончательные результаты голосования.

Сторонники М.ас-Садра получили 54 места в парламенте. На втором месте финишировал считающийся проиранским альянс "Фатх" во главе с Хади аль-Амири (47 мест). На третьем месте - кандидаты, поддерживающие нынешнего премьера Хайдера аль-Абади (42 места).

При этом, как отмечают наблюдатели, не обязательно именно сторонники М.ас-Садра смогут сформировать правящую коалицию. Сам богослов, в любом случае, не может занять пост премьера, так как не участвовал в выборах.

По данным западных СМИ, ранее на этой неделе в Ирак прибыл командующий иранского спецподразделения "Аль-Кудс" Касем Сулеймани. Это подразделение входит в состав элитного Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и отвечает за военные операции за рубежом. Предполагается, что задача К.Сулеймани - добиться формирования в Ираке правящей коалиции, настроенной на сотрудничество с Ираном.

М.ас-Садр, с одной стороны, много лет выступает против американского присутствия в Ираке, а с другой - не хочет сближения с Ираном.

во гс

Neuer Inhalt Horizontal Line