Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 9:48

Брюссель. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Баннеры с лозунгами, осуждающими политическую систему, могли увидеть в понедельник утром бельгийские автомобилисты, ехавшие по автомагистрали между Шарлеруа и Турне.

"Изменить систему или будет революция", "Коррумпированная политика", "Желтые жилеты за экологическую справедливость", - такие лозунги прикрепили неизвестные к перилам мостов, перекинутых через автомагистраль.

На нескольких мостах к лозунгам были добавлены желтые светоотражающие жилеты, ставшие с ноября 2018 года символом протестного движения во Франции, получившего некоторую поддержку в соседних странах. Сторонники "желтых жилетов" в Бельгии сравнительно немногочисленны и не проводят, как их французские соратники, регулярных акций.

В минувшую субботу во Франции прошла 24 акция "желтых жилетов", в которой приняли участие 23,6 тыс. человек. На этот раз "желтые жилеты", протестующие против ухудшения экономических условий жизни и обнищания, в ряде случаев объединились с профсоюзами.

Активисты "желтых жилетов" и профсоюзы расценивают последнюю субботнюю акцию во Франции как подготовку к массовым совместным манифестациям 1 мая.

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