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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 13:04 23.10.2018 - 13:04

Лондон. 23 октября. INTERFAX ENERGY - Европейская ассоциация газовых компаний (Eurogas) объявила о назначении Джеймса Уотсона, гендиректора компании в сфере солнечной энергетики SolarPower Europe, своим генеральным секретарем с января следующего года.

Ранее он читал лекции по экологическому праву в Манчестерском университете и занимался проектами в Эфиопии от Европейской комиссии. Также он занимал должность директора по связям с общественностью в PR-компании Weber Shandwick.

Такой выбор стал во многом неожиданностью и едва ли устроит все заинтересованные стороны - традиционные производители природного газа наверняка испугаются, что Дж.Уотсон будет отводить чрезмерно большую роль возобновляемым газам, тогда как сторонники "зеленых" технологий в энергетике могут обвинить его в предательстве и переходе на сторону идеологического противника.

Основной задачей нового генсека Eurogas станет улучшение образа газовой отрасли в глазах общественности. В последнее время имидж отрасли пострадал из-за опасений по поводу добычи методом гидроразрыва пласта, утечек метана и землетрясений в районах добычи, а также из-за значительной зависимости от поставок российского газа. Кроме того, общественность не до конца приняла важный для газовиков посыл о том, что газ является более "чистым" топливом, чем уголь.

От Дж.Уотсона ждут свежих идей и решений для улучшения имиджа довольно консервативной газовой отрасли. В частности, первоочередными задачами станут развитие технологий по коммерческому использованию возобновляемых газов и по улавливанию диоксида углерода. Кроме того, идеальным решением было бы распространение мнения о том, что газ является идеальным экологически чистым топливом, а не переходным источником электроэнергии между ископаемым топливом и энергетическими технологиями будущего.

Eurogas был основан в 1990 году для продвижения интересов производителей природного газа в Европе. Штаб-квартира организации расположена в Брюсселе, ее членами являются все крупнейшие европейские компании отрасли (за исключением британской BP Plc), германские генерирующие гиганты RWE и Uniper, французская Engie, Российское газовое общество и "Нафтогаз Украины", а также менее крупные компании.

Служба финансово-экономической информации

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