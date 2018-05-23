Сторонник "Хезболлы" Набих Берри переизбран на шестой срок на посту спикера парламента Ливана

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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 17:04 23.05.2018 - 17:04

Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Новый состав парламента Ливана в среду большинством голосов переизбрал сторонника проиранской группировки "Хезболла" Набиха Берри на новый четырехлетний срок на посту спикера, сообщают ливанские СМИ. За кандидатуру 80-летнего парламентария проголосовали 98 из 128 членов парламента. Выборы спикера прошли после состоявшихся 6 мая парламентских выборов в стране, в результате которых сторонники "Хезболлы" получили большинство мест в парламенте Ливана. Н.Берри был единственным кандидатом на пост спикера. Он избран на шестой срок подряд: Н.Берри занимает пост спикера в ливанском парламенте с 1992 года. бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс