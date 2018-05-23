Сторонник "Хезболлы" Набих Берри переизбран на шестой срок на посту спикера парламента Ливана
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Дубай. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Новый состав парламента Ливана в среду большинством голосов переизбрал сторонника проиранской группировки "Хезболла" Набиха Берри на новый четырехлетний срок на посту спикера, сообщают ливанские СМИ.
За кандидатуру 80-летнего парламентария проголосовали 98 из 128 членов парламента.
Выборы спикера прошли после состоявшихся 6 мая парламентских выборов в стране, в результате которых сторонники "Хезболлы" получили большинство мест в парламенте Ливана.
Н.Берри был единственным кандидатом на пост спикера. Он избран на шестой срок подряд: Н.Берри занимает пост спикера в ливанском парламенте с 1992 года.
бф ар
Интерфакс