***Лидеры "нормандской четверки" положительно оценили состоявший саммит

Москва. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Участники саммита "нормандской четверки", состоявшегося в Париже, считают, что "формула Штайнмайера" должна быть включена в украинское законодательство, говорится в коммюнике по итогам встречи.

"Они считают необходимым интегрировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство, в соответствии с версией, согласованной в "Нормандском формате" и Трёхсторонней контактной группе", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Кремля.

"Стороны выражают заинтересованность в согласовании в "Нормандском формате" и Трёхсторонней контактной группе всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления - особого статуса Отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений от 2015 года - для обеспечения его действия на постоянной основе", - говорится также в документе.

В Совместно согласованных итогах Парижского саммита "Нормандского формата" также говорится: "Минские соглашения (Минский протокол от 5 сентября 2014 года, Минский Меморандум от 19 сентября 2014 года и Минский Комплекс мер от 12 февраля 2015 года) продолжают быть основой работы "Нормандского формата", государства-участники которого привержены их полному выполнению".

"Они подчеркивают свое общее стремление к созданию устойчивой и всеобъемлющей архитектуры доверия и безопасности в Европе, на основе принципов ОБСЕ, для чего урегулирование конфликта на Украине является одним из нескольких важных шагов", - отмечается в документе.

В связи с этим стороны заявляют "о приверженности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке режима прекращения огня до конца 2019 года".

"Они окажут поддержку разработке и реализации обновленного плана разминирования на основе решения Трёхсторонней контактной группы по противоминной деятельности от 3 марта 2016 года", - говорится в документе.

"Они окажут поддержку достижению соглашения в рамках Трехсторонней контактной группы по трём дополнительным участкам разведения с целью разведения сил и средств к концу марта 2020 года", - отмечается в документе.

Стороны "призывают Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц до конца года, на основе принципа "всех на всех", начиная со "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая Международный Комитет Красного Креста, будет предоставлен полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Стороны "окажут поддержку достижению соглашения в рамках Трехсторонней контактной группы, в течение 30 дней, по новым пунктам перехода вдоль линии соприкосновения, в первую очередь на основе гуманитарных критериев".

"Они напоминают о том, что Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине (СММ) должна быть способной использовать все возможности своего мандата от 21 марта 2014 года и иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины для полноценного выполнения своего мандата", - говорится в коммюнике.

Стороны просят своих министров иностранных дел и политических советников "обеспечить реализацию достигнутых договоренностей, и они согласились провести следующую встречу в этом формате в течение четырёх месяцев для обсуждения политических условий и условий безопасности, в том числе для организации местных выборов".

Лидеры "нормандской четверки" положительно оценили саммит.

Президент России Владимир Путин назвал саммит "нормандской четверки" в Париже полезным. "Я считаю, что работа была очень полезной", - сказал он на пресс-конференции по итогам саммита.

Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "нормандский саммит" чрезвычайно позитивным и расценил его как очень важный этап продвижения вперед.

"Мы договорились об ощутимых шагах на краткосрочную и среднесрочную перспективы, таких как продолжение обмена пленными ... Таких как прекращение огня - и также с очень ясными обязательствами по трем конкретным зонам разъединения ... Таких как повышение роли ОБСЕ, от которой мы все четверо требуем, если можно так сказать, не только иметь представителей, которые сегодня присутствуют на местах, но правильного воплощения того, о чем было договорено в 2014 году, то есть ... их присутствия ежедневно 24 часа в сутки...", - заявил он на пресс-конференции по итогам встречи.

В свою очередь, канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что в ходе "нормандского саммита" у нее "сложилось впечатление о наличии доброй воли и позитивного настроя на политическое урегулирование проблемы у всех участников саммита".

"Мы договорились о трех аспектах, о тех мерах, которые необходимо принять незамедлительно. Речь идет, в первую очередь, о прекращении огня и разведении сил на линии соприкосновения", - сказала Меркель на пресс-конференции по итогам "нормандского саммита".

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет выполнять договоренности и ждет таких же действий в ответ.

"Украинцы имеют заслуженное право не верить словам и обещаниям. У нас, действительно, есть надежда на соблюдение всех договоренностей, но есть также и четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира", - сказал Зеленский на брифинге по результатам саммита в Париже.

1вз аг

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