Этот контент был опубликован 10 апреля 2020 г. 14:22

Берлин. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 100 000 моряков по всему миру не могут покинуть суда из-за распространения коронавируса, сообщила в пятницу радиостанция "Немецкая волна" со ссылкой на представителей профильных профсоюзов.

Порты по всему миру ввели разнообразные ограничения с целью сдержать распространение инфекции. Среди новых мер - запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Кроме того, приходится заполнять большое количество формуляров о здоровье команды, рассказала радиостанция.

Многие авиакомпании временно прекратили выполнять рейсы, что создало дополнительные препятствия для моряков.

Как правило, в месяц около 100 000 человек сменяют друг друга на бортах судов, однако в свете пандемии COVID-19 экипажи вынуждены оставаться на борту.

Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран G20.

Авторы документа призвали власти обратить внимание на проблему и сделать возможным отпуск моряков на берегу при условии соблюдений всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей.

Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, подчеркивается в письме.

1ак бп

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