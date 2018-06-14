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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 11:49 14.06.2018 - 11:49

Париж. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Стражи порядка провели в четверг операцию по освобождению заложника, которого захватил один из заключенных тюрьмы, расположенной в департаменте Об на северо-востоке Франции, сообщает радиостанция "Эроп-1".

Инцидент произошел в городе Вильно-ла-Гранд. 21-летний злоумышленник взял в заложники надзирателя тюрьмы примерно в 08:30 по местному времени (09:30 мск). По некоторым данным, он угрожал смотрителю холодным оружием.

Заключенный требовал, чтобы ему предоставили транспорт. Однако после длительных переговоров со стражами порядка он согласился освободить заложника.

По информации местных СМИ, мужчина, захвативший заложника, отбывал срок за кражу, он не был связан с террористическими группировками.

1вл ар

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