Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 11:22

Лондон 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что странам НАТО следовало бы выделять не по два, а по четыре процента от ВВП на оборонные расходы.

"Следует платить не по два (процента - ИФ), следует платить по четыре, но дела обстоят по-другому", - заявил Трамп на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Лондоне.

Ранее в этом году Столтенберг отмечал, что все большее число стран НАТО достигает показателя оборонных расходов в 2% от ВВП.

В штаб-квартире организации ожидают, что в этом году восемь стран альянса будут выделять, по меньшей мере, 2% от ВВП на оборону.

В 2014 году таких стран было три.

1ви ар ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!