Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 2:00

*** Они подчеркнули важность глобальной координации мер в условиях пандемии COVID-19

Дубай. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Министры здравоохранения стран G20 заявили, что пандемия коронавируса разрастается, странам со слабым потенциалом в области медицинского обслуживания необходима срочная помощь.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что в настоящее время этот вирус, по-видимому, набирает обороты в странах, которые не имеют потенциала многих стран G20 для реагирования на него. Срочная поддержка необходима не только для того, чтобы помочь странам отреагировать на COVID-19, но и для того, чтобы обеспечить их возможности по оказанию других основных медицинских услуг", - говорится в заявлении министров здравоохранения стран "двадцатки", распространенной по итогам состоявшегося в формате видеоконференции совещания.

Министры признали, что нынешняя пандемия продемонстрировала "слабость систем здравоохранения", а также неготовность к реагированию на такие, как нынешняя пандемия коронавируса COVID-19, события, говорится в заявлении.

В нем отмечается, что страны G20 продолжат оценивать пробелы в глобальной готовности к пандемиям.

Участники совещания подчеркнули, что страны "двадцатки" продолжат "выполнять мандат по координации глобальных ответных мер, работая с партнерами для спасения жизней".

В совещании также приняли участие Испания, Сингапур, Иордания и Швейцария, представители региональных и международных организаций, в частности, Всемирной организации здравоохранения и Всемирного банка.

1гк гс

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