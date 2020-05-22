Берлин. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Глава Постоянного комитета европейских врачей (CPME), председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA), профессор Франк Ульрих Монтгомери затрудняется ответить на вопрос, почему в Италии уровень смертности пациентов с COVID-19 стал в разы выше, чем в ФРГ.

"На это, по моей оценке, до сих пор нет научного ответа. Потому что цифры действительно намного выше. В Германии уровень смертности при установленной инфекции составил 4,5%. В Италии было 12% или 13%. Почему эта цифра в три раза выше, чем в Германии, никто не знает", - сказал он в пятницу "Интерфаксу".

По его словам, в ряде стран, таких как США, Великобритания, Бразилия власти отказывались понимать опасность коронавируса нового типа.

"Германия и Австрия, как Южная Корея и Тайвань, относятся к странам, которые очень рано распознали опасность этого заболевания. После первого случая заболевания сотрудника компании по производству автомобильных запчастей в Баварии заметили, как опасен вирус. Поэтому правительство, прежде всего, наш министр здравоохранения Йенс Шпан рано, что было замечательно, начал создавать необходимые структуры", - сказал Монтгомери.

В результате, по его словам, в ФРГ начали предупреждать больницы, готовить резервные койки, отменять плановые несрочные операции с тем, чтобы в случае необходимости освободить места для пациентов с коронавирусом. Помимо этого, были приняты и другие меры, которые оказали действие.

"Мы в Германии рано ввели правило дистанции и люди это правило соблюдали. Мы не заставляли их, а смогли убедить, как это важно - соблюдать дистанцию, следовать правилам гигиены. Это повлияло на то, что цифры в Германии ниже. Дело не только в кризисной медицине, а в успехе хорошей профилактики", - считает собеседник агентства.

Профессор Монтгомери не берется прогнозировать, будет ли вторая волна коронавируса COVID-19.

"Если бы я знал, я был бы рад. Я не знаю. Мы делаем все для того, чтобы предотвратить вторую волну. Но я не могу вам сказать, будет ли она, и если будет, то когда", - сказал он "Интерфаксу".

Он призвал продолжать объяснять людям, что нужно соблюдать правила гигиены и дистанцию и быть внимательными.

"Когда наши меры успешны, когда нам удается донести до людей, что им еще долго придется придерживаться определенных правил, то нам говорят: вы ненормальные, все не так страшно, вы преувеличиваете. Если же мы этого не будем делать и наступит вторая волна, то нам скажут: вы идиоты, вы нас не подготовили. Это так называемый парадокс превентивности", - сказал Монтгомери.

Что касается ситуации в России, то ее оценить глава WMA затрудняется.

"Не могу сказать, я не был в России. Я хорошо знал вашего предыдущего министра здравоохранения, госпожу Скворцову (ИФ - экс-министр здравоохранения России Вероника Скворцова) и мог позвонить ей в любой момент, но нынешнего министра я не знаю, у меня нет с ним контакта", - добавил он.

В целом, сказал Монтгомери, воспринимать статистику по коронавирусу в настоящее время нужно с большой осторожностью.

Например, в ФРГ, указал он, 86% скончавшихся пациентов с коронавирусом - старше 70 лет. Не у всех проводились тесты, и врачи могли полагать, что пациент скончался от пневмонии.

На днях вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что показатель смертности от коронавируса в России существенно ниже, чем в других странах. "На сегодняшний день показатель летальности в РФ от Covid-инфекции составляет 0,95% и значительно ниже, чем по миру в целом", - сказала Голикова 20 мая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

В то же время, по ее словам, в России ожидается серьезное увеличение показателя смертности в мае. "Наш анализ, а также плавное смещение кривой развития эпидемии в России вправо по срокам, говорит о том, что серьезное увеличение показателя смертности будет зафиксировано в мае. Об этом свидетельствуют оперативные данные трех недель, которые мы на сегодняшний день имеем", - сказала 22 мая на совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке. По словам Голиковой, официальные данные о причинах смертности по апрелю будут получены 29 мая, это предусмотрено федеральным планом статистических работ.

***/ 1тф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции