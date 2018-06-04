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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 11:47 04.06.2018 - 11:47

Таллин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Страны Балтии и Польша в нынешнем году доведут оборонные расходы до 2% валового внутреннего продукта, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas).

"Мы идем к саммиту НАТО с хорошей вестью. В этом году у всех государств Балтии и Польши оборонные расходы составят 2% валового внутреннего продукта или даже более того", - привели "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Эстонии слова Ю.Ратаса после состоявшейся в понедельник в Таллине встречи с коллегами из Латвии, Литвы и Польши.

"Эстония усилит вклад в операцию НАТО в Афганистане до 40 военнослужащих, мы стоим там плечом к плечу с войсками США и Великобритании Мы разделяем общие обязанности. НАТО присутствует в регионе Балтии, а мы занимаемся вопросами безопасности НАТО на южном крыле", - добавил он.

Ю.Ратас выразил удовлетворение, что смог обстоятельно обсудить важные темы с США. "Это свидетельствует о нашей близкой дружбе. Держась вместе, мы можем улучшить благосостояние и безопасность наших людей. Именно ради этого мы предпринимаем совместные усилия, претворяем в жизнь большие проекты", - подчеркнул он.

Ю.Ратас и премьер-министры Латвии Марис Кучинскис (Maris Kucinskis), Литвы Саулюс Сквернялис (Saulius Skvernelis) и Польши Яцек Запутович (Jacek Czaputowicz) обсудили также вопросы, связанные с выходом стран Балтии из совместной с Россией и Белоруссией энергетической системы и интеграцией электросистем с ЕС через Польшу.

Как отмечалось на встрече, в настоящее время рассматриваются три возможных варианта подключения к европейской системе: через две линии переменного тока, одну линию переменного тока или через одну линию переменного совместно с линией постоянного тока.

"Нам предстоит с помощью экспертов договориться о технически лучшем решении, которое не ведет к дополнительным постоянным издержкам, снижает риски и обеспечивает уверенность наших потребителей", - сказал Ю.Ратас.

Он добавил, что политическое решение по этому вопросу может быть принято в июне до заседания Совета ЕС.

Главы правительств обсудили также вопросы, связанные с финансированием проекта строительства скоростной железной дороги Rail Baltic с помощью бюджета Евросоюза.

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