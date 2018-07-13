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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 6:59 13.07.2018 - 06:59

Пекин. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют активизировать макрополитическое взаимодействие в условиях односторонних мер и торгового протекционизма, заявил журналистам помощник министра иностранных дел КНР Чжан Цзюнь.

"Страны БРИКС активизируют координацию, чтобы ответить на вызовы (...) некоторых стран Запада, проводящих одностороннюю политику протекционизма", - сказал дипломат на брифинге, посвященном предстоящему участию председателя КНР Си Цзиньпина в саммите БРИКС в Йоханнесбурге.

Он назвал "беспочвенными" обвинения в адрес Китая со стороны США в неправдивой практике торговых отношении.

По его словам, проводимая США политика протекционизма в мировой торговле "вызывает обеспокоенность в мировом сообществе".

Китай совместно со странами БРИКС, заверил Чжан Цзюнь, будет твердо следовать принципам многосторонней торговли и выступать против протекционистских мер.

Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге (ЮАР) 25-27 июля.

1гк жг

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