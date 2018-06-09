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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 16:55 09.06.2018 - 16:55

Варшава. 9 июня. ИНТЕРФАКС/BNS - Страны так называемой "Бухарестской девятки" (Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Чехия и страны Балтии) призывают усилить военное присутствие НАТО на своих территориях.

Усиление боевой мощи и военной мобильности НАТО крайне важно "в контексте политики сдерживания и обороны на восточном фланге Североатлантического альянса", говорится в принятой в Варшаве совместной декларации.

В заявлении, которое будет представлено на июльском саммите альянса в Брюсселе, в числе прочего идет речь о конфликте в Украине и о действиях России, "направленных на то, чтобы подорвать основанный на правилах порядок в Европе и создать нестабильность на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Декларацию подписали президенты всех стран "девятки", кроме Чехии, от лица которой подпись под документом поставил представитель парламента страны.

Решение о размещении дополнительных батальонов в Польше и странах Балтии было принято на саммите НАТО в 2016 году в Варшаве. По словам президента Польши Анджея Дуды, импульсом для этого шага стала Бухарестская декларация 2015 года. В этом документе страны Девятки предупреждали НАТО о российской военной угрозе и просили укрепить потенциал альянса в борьбе с ней в связи с ситуацией на Украине.

Сн гг

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