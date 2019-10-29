Этот контент был опубликован 29 октября 2019 г. 20:00

Брюссель. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Около 200 мигрантов, спасенных двумя кораблями в Средиземном море, будут приняты Францией, Германией и Италией в рамках соглашения, достигнутого в сентябре в Валетте, передают во вторник западные СМИ.

"Мы рады и ценим тот факт, что Франция, Германия и Италия наконец-то нашли решение для 104 выживших - с борта "Океана Викинга" - и 90 человек - с борта "Алана Курди", - приводят СМИ сообщение международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

По данным организации, 18 октября экипаж "Океан Викинг" спас иммигрантов, которые находились у ливийского побережья. Отмечается, что большинство из них являются выходцами из стран Западной Африки.

Франция, Германия, Италия и Мальта 23 сентября этого года заключили соглашения в Валетте, чтобы взять под контроль миграционные потоки в центральном Средиземноморье.

Согласно соглашению, эти государства должны принимать прибывших в Европу беженцев и в течение четырех недель проверять их. Если оснований для предоставления убежища нет, их отправляют на родину.

1ви аю

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