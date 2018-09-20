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Этот контент был опубликован 20 сентября 2018 г. 10:23 20.09.2018 - 10:23

Брюссель. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг заявил, что Евросоюз не намерен упускать шанса усилить сотрудничество с Египтом и другими странами Северной Африки для решения миграционного вопроса.

"Вчера мы предложили главам государств и правительств ЕС начать переговоры с Египтом и другими странами Северной Африки (по миграционному вопросу - ИФ)", - сказал С.Курц журналистам на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге.

"Египет готов на переговоры по миграции и по усилению сотрудничества с ЕС. Мы должны использовать этот шанс", - подчеркнул австрийский канцлер.

При этом С.Курц напомнил, что у стран Евросоюза, тем не менее, по-прежнему различаются подходы к решению проблемы миграции.

1тэ ар

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