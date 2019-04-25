Нью-Йорк (ООН). 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС, представленные в Совбезе ООН, раскритиковали решение России упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
"Подписание президентом России указа, предоставляющего жителям Донецка и Луганска право получить гражданство РФ в упрощенном порядке, подрывает суверенитет Украины", - говорится в заявлении, распространенном рядом европейских стран, в частности, Францией, Бельгией, Германией и Великобританией.
В нем указывается, что этот шаг с российской стороны "противоречит целям и духу минских соглашений".
"Мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины", - отмечается в заявлении стран ЕС - членов СБ ООН.
24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.
Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.
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