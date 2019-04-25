Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 21:46

Нью-Йорк (ООН). 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС, представленные в Совбезе ООН, раскритиковали решение России упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Подписание президентом России указа, предоставляющего жителям Донецка и Луганска право получить гражданство РФ в упрощенном порядке, подрывает суверенитет Украины", - говорится в заявлении, распространенном рядом европейских стран, в частности, Францией, Бельгией, Германией и Великобританией.

В нем указывается, что этот шаг с российской стороны "противоречит целям и духу минских соглашений".

"Мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины", - отмечается в заявлении стран ЕС - членов СБ ООН.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

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