Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 22:06

(расширенная версия, добавлены высказывания постпреда Франции при ООН)

Нью-Йорк (ООН). 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны ЕС, представленные в Совбезе ООН, раскритиковали решение России упростить процедуру предоставления российского гражданства жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

"Подписание президентом России указа, предоставляющего жителям Донецка и Луганска право получить гражданство РФ в упрощенном порядке, подрывает суверенитет Украины", - говорится в заявлении, распространенном рядом европейских стран, в частности, Францией, Бельгией, Германией и Великобританией.

В нем указывается, что этот шаг с российской стороны "противоречит целям и духу минских соглашений".

"Мы поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины", - отмечается в заявлении стран ЕС - членов СБ ООН.

В ходе заседания СБ ООН постпред Франции при ООН Франсуа Делатр вновь подверг критике это решение России, назвав его провокационным. Он указал, что, по мнению Парижа, российская сторона "намеренно" подрывает минские договоренности.

"Действуя подобным образом, Россия намеренно подрывает дух минских соглашений. Это провокационное решение", - сказал он.

Французский дипломат отметил, что упрощенная процедура выдачи паспортов жителям Донбасса не является решением конфликта на востоке Украины.

"Решение кризиса - не в том, чтобы выдавать российские паспорта украинским гражданам, а в соблюдении обязательств в рамках минских договоренностей, чтобы положить конец конфликту", - добавил Ф.Делатр.

Постпред Франции при ООН также выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией на востоке Украины, призвав стороны конфликта к конкретным действиям для решения этой проблемы.

Кроме того, Ф.Делатр указал на необходимость улучшения ситуации в области безопасности. "Режим прекращения огня по-прежнему не соблюдается сторонами, тяжелая техника также не отведена от линии соприкосновения", - сказал он.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Как отмечается в указе, рассмотрение заявлений о приеме в гражданство указанных лиц "осуществляется в срок, не превышающий трех месяцев" со дня подачи заявления и необходимого списка документов.

Гражданство будет предоставляться со дня принятия решения о приеме в гражданство в установленном порядке.

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