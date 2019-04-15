Этот контент был опубликован 15 апреля 2019 г. 13:14

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Брюссель. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Министры стран ЕС в понедельник одобрили решение о начале переговоров с США по торговле, сообщает пресс-служба совета Европейского союза.

"ЕС теперь готов начать переговоры с США", - отмечает совет ЕС.

Мандат на ведение переговоров получает Еврокомиссия. Переговоры, в частности, будут касаться вопроса отмены взаимных пошлин на товары промпроизводства. Вопрос пошлин сторон на сельскохозяйственную продукцию обсуждаться не будет, отмечает совет ЕС.

ЕС не намерен завершать переговоры с США до тех пор, пока будут действовать текущие пошлины на экспорт стали и алюминия из ЕС в США. Кроме того, Брюссель оставляет за собой право в одностороннем порядке приостановить переговоры с США, если Вашингтон введет новые торговые ограничения в отношении европейских товаров.

Единственной страной, проголосовавшей против переговоров, стала Франция, сообщают СМИ. Нежелание Франции вступать в торговые переговоры с США связано с решением Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что ЕС не должен вести переговоры подобного рода со странами, которые не входят в климатическое соглашение. Торговые соглашения, которые заключает ЕС, должны получить одобрение все стран-членов союза, поэтому в дальнейшем Париж сможет заблокировать любую сделку, отмечает Sky News.

Активно за переговоры по торговле с США выступает Германия, которая хотела бы избежать тарифов США на продукцию Volkswagen, BMW и Daimler.

Переговоры между США и ЕС будут проходить на фоне растущей напряженности в отношениях между сторонами, отмечает Bloomberg. Так, недавно США обвиняли ЕС в затягивании сроков начала переговоров, а президент США Дональд Трамп заявлял, что в случае провалов переговоров, готов ввести штрафные пошлины на европейские автомобили.

Торговые переговоры между ЕС и США начались еще в 2013 году, однако тремя годами позже были приостановлены, когда президентом США стал Дональд Трамп.

В июле 2018 года Д.Трамп на переговорах с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером договорился работать над ликвидацией пошлин и субсидий по промышленным товарам в ЕС и США.

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