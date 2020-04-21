Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз, несмотря на всю трудность ситуации в связи с пандемией и отдаленные перспективы преодоления кризиса, должен готовиться к постепенному отказу от ограничений, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Ограничительные меры, в том числе ограничение некоторых наших основных свобод, продолжают нарушать повседневную жизнь наших граждан и нашей экономики, но мы будем продолжать делать все необходимое для борьбы с вирусом и для защиты здоровья наших людей. В то же время мы должны подготовиться к тому, чтобы ограничения постепенно заканчивались", - написал Мишель в письме-приглашении главам государств и правительств стран ЕС на виртуальный саммит Евросоюза, который пройдет в форме видеоконференции 23 апреля.

"С учетом этой двойной цели и в соответствии с мандатом, который вы дали нам три недели назад, на прошлой неделе мы с Урсулой (фон дер Ляйен, председателем Еврокомиссии - ИФ) выпустили совместную европейскую "дорожную карту" по отмене мер, принятых в связи с COVID-19, намечая лучший способ снятия чрезвычайных ограничений без негативных последствий и перегибов", - продолжил глава Евросовета.

По его словам, необходимо внимательно следить за ситуацией и обеспечить максимально возможную координацию для решения стоящих задач, связанных с отменой ограничений, особенно, что касается предстоящего летнего сезона.

Он сообщил, что прилагает к письму "дорожную карту" восстановления "с сильной инвестиционной составляющей".

Мишель напомнил, что европейские лидеры на последней видеоконференции поручили Еврогруппе представить предложения по преодолению социально-экономических последствий кризиса. Еврогруппа согласовала 9 апреля пакет на сумму 540 млрд евро с тремя важными страховочными программами: для суверенных компаний, частных предприятий и для защиты занятости.

Председатель Евросовета подчеркнул необходимость того, чтобы эти инициативы заработали к 1 июня.

"Комплексный экономический ответ на кризис также включает четвертый элемент, который обсуждался Еврогруппой, но еще не согласован, а именно: идею создания Европейского фонда восстановления. Мое предложение состоит в том, чтобы мы согласились работать над созданием такого фонда как можно скорее. Он должен быть достаточного масштаба, должен быть ориентированным на наиболее затронутые сектора и географические районы Европы и должен быть направлен на преодоление этого беспрецедентного кризиса", - заявил Мишель.

В связи с этим он предложил поручить Еврокомиссии "проанализировать точные потребности и подготовить предложение, соразмерное с проблемой". По его мнению, в предложении ЕК должна быть прояснена связь такого фонда с долгосрочным бюджетом Евросоюза на 2021-2027 годы, который "в любом случае будет в основе вклада ЕС в восстановление и должен быть скорректирован с учетом нынешнего кризиса и его последствий".

"Крайне важно, чтобы мы обсуждали эти вопросы открыто между собой и срочно продвигались вперед с целью добиться прогресса", - говорится в письме Мишеля.

При этом он отмечает, что относительно других вопросов, представляющих общий интерес, будь то международные или внутренние, которые в меньшей степени связаны с этим конкретным кризисом, Евросоюз продолжает внимательно следить за ситуацией и будет своевременно их решать.

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