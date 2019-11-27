Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 16:44

Брюссель. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз должен иметь свои оборонные структуры и процедуры, чтобы действовать в случае необходимости, заявила избранная председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в Страсбурге.

"Я очень хорошо помню, что произошло пять лет назад, когда террористы чуть было не взяли контроль над Мали. Нужна была реакция, но мы не имели ни процедур, ни структур, чтобы реагировать в качестве союза", - сказала фон дер Ляйен, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Европейском парламенте после голосования евродепутатов по составу новой Еврокомиссии.

В дальнейшем, продолжила она, были созданы Европейский союз обороны, постоянное структурированное сотрудничество (PESCO) в области обороны, Европейский оборонный фонд и другие элементы европейской оборонной политики. И это произошло очень быстро, в течение примерно трех лет от проекта до реальности.

По ее словам, такие возможности предусматривал договор о Европейском союзе, но на деле ранее ничего не было создано.

Теперь государства-члены в случае совместных исследований и разработок в оборонной сфере могут получить существенную субвенцию ЕС. Европейский оборонный фонд, отметила фон дер Ляйен, начнет финансирование с работ над европейским беспилотным летательным аппаратом. При этом она уточнила, что технология дронов имеет не только военное предназначение. По ее мнению, у них большое гражданское будущее.

Эти инструменты, считает бывшая министр обороны Германии, применимы и для укрепления кибербезопасности.

"Но мы сможем это сделать, только если объединим наши силы и будем действительно работать на европейском уровне", - подчеркнула глава новой Европейской комиссии.

При этом она отметила, что уже не один раз заявляла и повторяет, что Европейский союз и НАТО "взаимодополняемы, они не соперники".

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