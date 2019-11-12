Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 10:05

Стамбул. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Евросоюза отказаться от давления на Анкару из-за буровых работ, ведущихся его страной близ Кипра, сообщает во вторник турецкое информационное "Анадолу".

"Не пытайтесь давить на Турцию, такое давление не повлияет на позицию Анкары", - заявил Эрдоган.

Кроме того, турецкий лидер вновь пригрозил, что Анкара может открыть свои границы для беженцев в Европу.

"Турция не похожа ни на одну страну, с которой вы контактируете. Анкара продолжает переговоры о вступлении в ЕС, но это не влияет на ее (внешнюю - ИФ) политику", - добавил глава государства.

В понедельник совет ЕС по иностранным делам определил рамочные условия по ограничительным мерам в ответ на несанкционированные буровые работы Турции в Восточном Средиземноморье.

В коммюнике Совета ЕС сообщалось, что санкции будут включать запрет на поездки в ЕС для физических лиц и замораживание банковских активов для физических и юридических лиц.

В документе объясняется, что под данные санкции могут быть введены физические или юридические лица, ответственные за буровые работы, связанные с разведкой и добычей углеводородов, которые не были санкционированы Кипром в пределах его территориальных вод, исключительной экономической зоны или континентального шельфа.

Кроме того, ограничительные меры могут быть наложены на физических или юридических лиц, оказывающих финансовую, техническую или материальную поддержку соответствующим буровым работам, а также на связанных с ними физических или юридических лиц.

Совет ЕС напомнил, что "данное решение является прямым продолжением выводов совета от 14 октября 2019 года, которые были одобрены Европейским советом 17-18 октября 2019 года, когда ЕС подтвердил свою полную солидарность с Кипром относительно уважения его суверенитета и суверенных прав в соответствии с международным правом и поручил (Европейской) комиссии и Европейской внешнеполитической службе представить предложения по основе для ограничительных мер".

1ка во

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