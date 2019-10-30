Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 16:50

Брюссель. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС в срочно обеспечить полную имплементацию союзного законодательства по борьбе с терроризмом и киберпреступностью.

В докладе о формировании Союза безопасности в рамках ЕС, представленном в среду журналистам, отмечается, что целый ряд законов ЕС в этой области выполняется еще не всеми членами союза.

Доклад содержит резюме того, что сделано за последние годы в области удаления террористического контента в интернете, улучшения обмена информацией между органами безопасности стран ЕС, укрепления кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.

Еврокомиссия призывает Европарламент и Совет ЕС к концу года согласовать предложенное законодательство. Параллельно идет работа на основе добровольного партнерства с онлайн-платформами, которые приняли на себя обязательства сдерживать распространение в интернете террористического и экстремистского (с пропагандой насилия) контента.

Еврокомиссия считает главным приоритетом в области безопасности добиться к 2020 году полной совместимости информационных систем безопасности ЕС, чтобы те могли оперативно общаться друг с другом.

ЕС в настоящее время работает над обеспечением кибербезопасности сетей 5G. После оценки рисков государства-члены союза должны к 31 декабря согласовать набор мер по смягчению последствий кибератак.

Продолжают приниматься меры против дезинформации и по защите от влияния на выборы. Год назад крупнейшие онлайн-платформы подписали саморегулируемый Кодекс практики борьбы с дезинформацией. Еврокомиссия, отмечая приложенные ими усилия, считает их недостаточными.

В контексте террористических нападений на мечети в Крайстчерче в марте 2019 года Еврокомиссия рекомендовала ЕС начать переговоры с Новой Зеландией об обмене персональными данными с Европолом.

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