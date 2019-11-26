Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 10:27

Рим. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что многие страны уже предложили помощь Тиране в ликвидации последствий мощного землетрясения, произошедшего в ночь на вторник, сообщает агентство Associated Press.

По его словам, подобное предложение сделал Евросоюз, а также отдельно - Италия и Греция. Помощь также предложила Турция и посольство США в Албании.

Кроме того, он отметил, что специальная команда спасателей уже направилась в Албанию из Косово.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, еще около 300 пострадали в результате землетрясения. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом Дурресом.

Президент Албании Илир Мета назвал сложившуюся ситуацию "очень драматичной". "Ситуация очень драматичная. Прилагаются все усилия, чтобы вызволить людей из-под завалов", - сказал глава государства.

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