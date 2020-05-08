Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 23:00

Брюссель, 9 мая. ИНТЕРФАКС - В Европейском союзе 9 мая отмечают День Европы, праздник европейской интеграции и солидарности.

Европейская комиссия отмечает в своем коммюнике, что торжества по случаю Дня Европы проходят в 2020 году во всех государствах-членах ЕС "в исключительных обстоятельствах, поскольку Европа активно борется на всех фронтах за преодоление кризиса коронавируса".

День Европы в этом году знаменует собой важные вехи в истории Евросоюза, подчеркивается в коммюнике.

В этот день 70 лет назад министр иностранных дел Франции (в молодости подданный Германии) Робер Шуман произнес историческую речь, в которой огласил проект создания Европейского объединения угля и стали, объединения каменноугольной, железорудной и металлургической промышленности ряда западноевропейских государств, прежде всего Франции и Германии, противников в минувшей войне.

"План Шумана" считается началом процесса создания ЕС.

25-лет назад состоялось одно из важных расширений ЕС: вступление в него Австрии, Финляндии и Швеции.

Европейские институты отмечают этот праздник онлайн-кампанией европейской солидарности и единства.

"Цель европейской солидарности сегодня актуальна как никогда", - заявила накануне по случаю праздника председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Солидарность подверглась испытанию в начале кризиса. А потом мы стали делиться и помогать друг другу: (проявилась) фактическая солидарность. Эта солидарность должна продолжаться", - отметила она.

Глава Еврокомиссии и члены исполнительной коллегии ЕС будут в течение дня участвовать в онлайн-мероприятиях, общаться с гражданами посредством видеообращений, социальных сетей, вебинаров, видеодебатов, выступлений в СМИ. Они проведут диалоги с гражданами о ключевых моментах европейской интеграции, а также о будущих перспективах Европы.

Накануне Дня Европы Европейская комиссия присудила "Премию Яна Амоса Коменского за высококачественное преподавание о Европейском союзе". Она вручается 22 средним школам стран Европы, которые творчески подходят к преподаванию тематики, связанной с ЕС.

1мн др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!