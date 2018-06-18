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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 9:43 18.06.2018 - 09:43

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Ни одной из стран ЕС не удается улучшить свои меры борьбы против климатических изменений в соответствии с целями, установленными Парижским соглашением, заявила в понедельник базирующаяся в Брюсселе неправительственная организация Climate Action Network Europe (CAN).

Организация, опубликовавшая рейтинг выполнения государствами Евросоюза обязательств по действиям в рамках международного соглашения по климату от 12 декабря 2015 года, полагает, что "страны могут и должны делать больше для достижения целей Парижского соглашения".

"Хотя ряд государств, например, Швеция, показывают неплохие результаты, первое место в классификации осталось незанятым, так как никакая из стран ЕС не добилась значительного успеха "с точки зрения устремлений и прогресса" в борьбе за сокращение выбросов парниковых газов", - отмечают эксперты организации.

Швеция возглавляет рейтинг с оценкой в 77% выполнения обязательств. За ней следуют Португалия - 66%, Франция - 65%, Нидерланды - 58% и Люксембург - 56%. Как уточняется в публикации, эти государства занимают лидирующие позиции, потому что они выступают за еще более амбициозные цели на европейском уровне в борьбе против климатических изменений.

В классификации ниже среднего показателя оказались Дания - 49%, Германия - 45%, Великобритания - 37%, Бельгия - 35%. В сообщении CAN объясняется, что эти страны "больше не находятся в авангарде борьбы против климатических изменений, они поставили недостаточно высокие цели, несмотря на их относительное богатство".

Наихудшие показатели по рейтингу CAN у Эстонии - 24%, Ирландии - 21% и Польши - 16%.

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