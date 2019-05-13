Этот контент был опубликован 13 мая 2019 г. 18:58

Брюссель. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Глава европейской дипломатии Федерика Могерини в понедельник призвала США воздерживаться от шагов, которые ведут к усилению разногласий с Ираном.

"Майк Помпео (госсекретарь США - ИФ) услышал от нас: от меня и от министров стран-членов ЕС, что мы живем в очень важное и чувствительное время. И наиболее правильный и ответственный подход - это максимально воздерживаться от эскалации как в военной сфере, так и в других направлениях", - заявила Ф.Могерини на пресс-конференции.

"Мы всегда выступаем за диалог, это то, чего мы придерживаемся, в том числе и в отношениях с Ираном", - подчеркнула она, напомнив, что платежная система INSTEX, направленная на защиту отношений между Ираном и Европой в условиях американских санкций, должна заработать в ближайшие недели.

Ф.Могерини заверила, что страны ЕС намерены полностью придерживаться Совместного Всеобъемлющего плана действий (СВПД - ИФ) и призвала Тегеран также не нарушать условий этого соглашения.

На прошлой неделе президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году. После этого американский президент Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.

После выхода США из "шестерки" стран, подписавших СВПД, оставшиеся участники сделки - Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия - неоднократно заявляли, что не намерены отказываться от соглашения и вслед за США восстанавливать антииранские санкции.

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