Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 20:51

Брюссель, 8 мая. ИНТЕРФАКС - Министры финансов еврозоны договорились об условиях европейского "инструмента поддержки" в связи с пандемией COVID-19, предложенного в рамках Европейского механизма стабильности (ESM).

"Мы выполняем наше соглашение о трех страховочных сетях: для работников, для предприятий и для суверенных государств", - отметил по итогам состоявшейся в пятницу видеоконференции председатель Еврогруппы, министр финансов Португалии Мариу Сентену.

Он напомнил, что лидеры стран ЕС одобрили это соглашение и установили дату оперативной готовности плана: 1 июня. Он заверил, что к этому сроку пакет мер полностью заработает.

Сентену сообщил, что министры финансов Еврогруппы сначала сосредочились на том, как на основе ESM создать страховочную сеть для государств. Работа над двумя другими сетями продвигается хорошо.

Министры утвердили то, что уже было на столе: кредитные линии через ESM, фонд спасения еврозоны, чтобы финансировать государства, которые вынуждены нести исключительные расходы на здравоохранение. Ссуды могут достигать до 2% ВВП соответствующей страны.

Кредиты начнут предоставляться в ближайшие недели и до конца 2022 года.

"Отражая исключительную природу кризиса, мы договорились о благоприятных и адекватных финансовых условиях: эти кредиты будут иметь средний срок погашения 10 лет и низкую стоимость финансирования", - сказал глава Еврогруппы.

"Государства-члены, запрашивающие поддержку, обязуются использовать этот инструмент для поддержки внутреннего финансирования прямых и косвенных расходов на систему здравоохранения, лечение и профилактику, связанных COVID-19. Никаких других условий использования этого инструмента нет", - сказал Сентену, повторив последнее предложение для ясности дважды.

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